Neu DelhiIndien will China überflügeln und die am schnellsten wachsende Wirtschaftsmacht weltweit werden. Für das bis Ende März 2019 laufende Haushaltsjahr peilt die Regierung ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 7,0 bis 7,5 Prozent an, wie aus dem am Montag vorgelegten Ausblick hervorgeht. Chinas Wirtschaftsplaner rechnen für 2018 hingegen nur mit einem Zuwachs von 6,5 bis 6,8 Prozent. Im Haushaltsjahr 2017/18 hat Indiens Wirtschaft laut dem Bericht voraussichtlich um 6,75 Prozent zugelegt. Für die erwartete Konjunkturbeschleunigung sollen laut der Regierung anziehende private Investitionen und Exporte sorgen.