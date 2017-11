RomDie Stimmung in Industrie und bei Verbrauchern in Italien hat sich im November eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe sank um 0,1 auf 110,8 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Montag mitteilte. Es hielt sich damit aber nahe dem erst im Vormonat erreichten Zehn-Jahres-Hoch. Auch das Konsumklima verschlechterte sich etwas: Hier fiel der Indikator um 1,7 auf 114,3 Zähler.