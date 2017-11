WashingtonDie Arbeitslosigkeit in den USA geht weiter zurück. Im Oktober wurde mit einer Quote von 4,1 Prozent ein 17-Jahres-Tief erreicht, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Vor einem Jahr hatte die Quote noch bei 4,8 Prozent gelegen. Sie wird auf anderer Grundlage als etwa in Deutschland erhoben und ist somit nicht hundertprozentig vergleichbar.

Im Oktober kamen den Angaben zufolge in den Vereinigten Staaten 261.000 neue Jobs hinzu. Zu diesem Effekt trugen auch die Hurrikane „Harvey“ und „Irma“ bei. Sie hatten im September viele Menschen zunächst arbeitslos gemacht, die nun in den Job zurückkehren konnten.