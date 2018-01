WashingtonDie US-Industrie hat Ende 2017 einen unerwartet starken Auftragsschub erhalten. Die Bestellungen für langlebige Güter - vom Toaster bis zum Flugzeug - wuchsen im Dezember um 2,9 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich ein Wachstum von 0,8 Prozent erwartet, nach einem Plus von 1,7 Prozent im Vormonat. Die Zahlen schwanken oft, vor allem wegen Flugzeug-Bestellungen.