Bei den Briten und Franzosen ist die Konsumlaune eher mies.

Der „Macron-Effekt“ in Frankreich scheint verpufft. In Großbritannien drückt der ungewisse Ausgang der Brexit-Verhandlungen auf die Stimmung. Und in Deutschland zeigt das Konsumbarometer unerwartete Ausschläge an.