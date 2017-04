FrankfurtAls die Deutsche Bank Sal. Oppenheim 2009 übernahm, steckte das traditionsreiche Privatbankhaus in einer tiefen Krise. So richtig zur Ruhe gekommen ist das Geldhaus seither eigentlich nie. Jetzt könnte neue Unruhe drohen. Denn die Frankfurter Mutter denkt im Zuge ihres Konzernumbaus auch darüber nach, Sal. Oppenheim anders aufzustellen, heißt es in Finanzkreisen. Eines von mehreren möglichen Szenarien sei eine Übertragung des Kapitalmarktgeschäfts mit institutionellen Kunden an das Asset Management der Deutschen Bank. Die Sparte soll nach den Vorstellungen von Vorstandschef John Cryan nach Möglichkeit noch in diesem Jahr an die Börse gehen.

Gerade erst hat die Deutsche Bank einen Wechsel an der Vorstandsspitze der Kölner Tochter verkündet. Auf den Kapitalmarktfachmann Wolfgang Leoni soll mit Martin Renker, ein Spezialist für die Verwaltung privater Vermögen, folgen. Noch sei über die Zukunft von Sal. Oppenheim aber keine Entscheidung gefallen, heißt es in Finanzkreisen.