ZürichIhren Freitagmorgen dürften sich die Mitarbeiter der Schweizer Börse Six anders ausgemalt haben: Um 9 Uhr lud Verwaltungsratschef Romeo Lacher zum Townhall-Meeting, um die Belegschaft über einen drastischen Umbau zu informieren.

Das Kartengeschäft, das bei den Schweizern den größten Teil zum Umsatz beiträgt, soll aus dem Konzern herausgelöst und in eine strategische Partnerschaft eingebracht werden. Ab dem kommenden Jahr soll zudem der Niederländer Jos Dijsselhof den Chefposten bei der Börse übernehmen. Auch die Struktur des Konzerns wird verändert. In Zukunft wolle sich die Börse „konsequent auf Dienstleistungen für ihre Aktionäre und den Finanzplatz Schweiz in den Bereichen Wertschriftengeschäft, Zahlungsverkehr und Finanzinformationen konzentrieren“, teilte SIX am Freitag mit.