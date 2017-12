BerlinDas Start-up Solarisbank gewinnt einen wichtigen Kooperationspartner. Die Online-Marke der niederländischen Bank ABN Amro, Moneyou, setzt bei ihrem digitalen Verbraucherkredit auf das 2016 gegründete Unternehmen, erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen. Erstmals kooperiert damit die Solarisbank, die als eines der wenigen Fintechs in Deutschland im Besitz einer Vollbanklizenz ist, mit einem anderen Kreditinstitut - in diesem Fall mit einem ausländischen.

„Der Ratenkredit ist ein neuer Baustein unseres Smart-Banking-Konzepts, das sich an der Lebenswirklichkeit unserer Kunden orientiert“, so Lisbeth Rigter von Moneyou. Solarisbank wirkt bei der Kooperation nicht nur als Technologie-Lieferant. Die Kredite selbst werden von dem Start-up bereitgestellt. Mit dem neuen Service sollen zunächst deutsche Kunden in der Lage sein, innerhalb von wenigen Minuten einen Ratenkredit aufzunehmen. Dabei liegt die Spannweite zwischen 1000 Euro und 35000 Euro. Der Prozess soll komplett papierlos abgewickelt werden – durch Video-Identifikation und digitale Signatur.