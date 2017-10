Siemens-Chef Joe Kaeser hatte mit dem größten Auftrag in der Konzerngeschichte Zeit gewonnen: Vor gut zwei Jahren handelte er den Verkauf von drei Gaskraftwerken mit 24 Großturbinen der sogenannten H-Klasse nach Ägypten aus. Inzwischen aber ist die Order abgearbeitet, die Turbinen liefern bereits teilweise Strom. Die Marktlage aber hat sich in der Zwischenzeit nicht verbessert. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 war der Auftragseingang in der Division Power & Gas, die weltweit etwa 47.000 Mitarbeiter hat, um 41 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro eingebrochen.

Laut Industriekreisen gibt es aber noch mehrere Szenarien. Es sei noch nicht ausgemacht, welches davon realisiert werde. Womöglich werden die Pläne mit Vorlage der Jahreszahlen am 9. November verkündet. Wie es in Verhandlungskreisen heißt, ist das aber noch nicht gesichert.

Seit Wochen laufen daher die Vorbereitungen für einen Stellenabbau in der Kraftwerkssparte Power and Gas. Das Handelsblatt hatte im August bereits über die Pläne berichtet . Laut Industrie- und Unternehmenskreisen steht noch nicht fest, wie viele Arbeitsplätze konkret gestrichen werden. Es geht aber um eine vierstellige Zahl. Auch sind Standorte gefährdet. Nach Informationen des „Manager Magazin“ könnten bis zu elf von 23 Standorten weltweit geschlossen werden.

Dies wird auch Auswirkungen auf die deutschen Standorte haben. Auch im traditionsreichen Turbinenwerk in Berlin werden dabei nach Einschätzung in Industriekreisen noch einmal Stellen gestrichen. Der Standort habe aber schon einen gehörigen Beitrag geleistet. Daher könnte es andere Standorte noch härter treffen. Laut Manager Magazin soll das Generatorenwerk in Erfurt verkauft werden. Für die Fabrik im sächsischen Görlitz werde die Schließung erwogen. Auch in der Division Prozessindustrie und Antriebe könnte es nach Informationen des Handelsblatts weitere Stellenstreichungen geben.