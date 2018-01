Davos/WashingtonDonald Trump ist ein Mann aus dem Showbusiness. Zehn Jahre lang trat der US-Präsident mit gewissem Erfolg in der US-Fernsehshow „The Apprentice“ auf. Er weiß, wie man öffentlich Duftnoten setzt. So war es sicher kein Zufall, dass er am Eröffnungstag des Weltwirtschaftsforums in Davos öffentlichkeitswirksam Strafzölle verhängte, unter anderem auf die Einfuhr von Waschmaschinen. Kein Zufall war es auch, dass der Republikaner am Mittwoch – wieder – das Wort „Handelskrieg“ in den Mund nahm.

Und ganz sicher kein Zufall war es, dass sein beim Chef einigermaßen in Ungnade gefallener Handelsminister Wilbur Ross, gewissermaßen als Vorhut, in der Schweiz eine Rede hielt, die mit recht eindeutiger Kriegsrhetorik gespickt war. „Jetzt besetzen die US-Truppen ihre Verteidigungsmauern“, sagte Ross, die 80-Jahre alte Wall-Street-Legende in Trumps Kabinett. Und: Handelskriege gebe es schließlich jeden Tag.