MünchenDas Ifo-Institut hält die Kritik an Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss für überzogen: „Der Überschuss schadet weder anderen Ländern noch Deutschland selbst“, erklärten die Wirtschaftsforscher am Freitag in München.

Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte: „Der Überschuss ist entstanden, weil Deutschland seit 2001 deutlich mehr gespart, mehr im Ausland investiert und die staatliche Neuverschuldung abgebaut hat, was angesichts seiner alternden Bevölkerung auch gut ist.“ Zwar würde mehr Nachfrage aus Deutschland Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit helfen. Aber ein geringerer Überschuss würde wegen geringerer Kapitalexporte die Zinsen erhöhen und hoch verschuldete Länder dadurch belasten.