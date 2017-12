BrüsselDie EU-Kommission beobachtet die Turbulenzen rund um den Bitcoin und andere Digitalwährungen zunehmend mit Sorge und fordert die Regulierer zu eindringlicheren Warnungen auf. Man habe den Bitcoin in den vergangenen Wochen mit großer Aufmerksamkeit im Blick gehabt, sagte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel. Er habe europäische Regulierungsbehörden angeschrieben und gebeten, angesichts der jüngsten Marktentwicklungen als Notfallmaßnahme ihre Warnungen zu aktualisieren.

Die Schwankungen des Kurses beim Bitcoin halten die Anleger in Atem. In der Nacht zum Mittwoch brach die Kryptowährung zum Beispiel um mehrere Tausend Dollar ein, nachdem sie am Wochenende noch auf die Marke von 20.000 Dollar zugesteuert war. Zuletzt erholte sich der Wert wieder etwas.