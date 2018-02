Seit dem kometenhaften Aufstieg und Fall des Bitcoin-Kurses äußern sich Zentralbanker immer wieder zum Potential oder auch zu den Gefahren der Krypto-Taler . Sie sorgen sich um den Datenschutz, ziehen Vergleiche zum Tulpenfieber aus dem 17. Jahrhundert oder – wenn sie der virtuellen Währung positiv gegenüber stehen wie der Bank of England Chef Mark Carney – wittern sie die nächste Revolution in der Finanzwelt. Gemein ist diesen Äußerungen eines: Sie richten sich an ein Fachpublikum aus Bankern, Investoren, Journalisten.

So haben die Währungshüter ein Video vom polnischen Youtuber Marcin Dubiel finanziert mit dem Titel „I lost all my money?!“. Dubiel hat auf der Plattform 900.000 Abonnenten. In dem Video spielt Dubiel einen geprellten Privatanleger, der durch Spekulation auf Kryptowährungen in den finanziellen Ruin schlittert und am Ende nicht einmal mehr für den Cafébesuch mit seinem Date bezahlen kann. Der Besuch endet damit, dass die junge Frau Dubiel Bargeld entgegenschleudert und das Café wütend verlässt.