Bild vergrößern Deutschlands größte Bank wird die komplizierte Beziehung zu ihrem vielleicht delikatesten Kunden, dem designierten US-Präsidenten, klären müssen. Bild: AP

Die Deutsche Bank will einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge einen an Donald Trump gewährten Kredit umstrukturieren – und so mögliche Interessenkonflikte lösen.