BerlinBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich erneut skeptisch zur lockeren Geldpolitik geäußert. „Für Finanzminister sind solche Entwicklungen eher problematisch, übrigens auch mittelfristig für Volkswirtschaften“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Die größte Gefahr für Volkswirtschaften sei Selbstzufriedenheit. „Wenn du denkst, es geht gut, lässt du in den Anstrengungen notwendigerweise nach.“