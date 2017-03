MünchenDie BayernLB will das EU-Verfahren wegen der staatlichen Rettung der Bank in der Finanzkrise vorzeitig abschließen. Nach dem Anstieg von Gewinn und Kapitalquote im vergangenen Jahr sei er noch zuversichtlicher, dass das ursprünglich bis 2019 angelegte Beihilfeverfahren frühzeitig beendet werde, sagte BayernLB-Chef Johannes-Jörg Riegler am Donnerstag in München. „Wir sind guter Dinge.“ Das Geldhaus könne darüber jedoch nicht alleine entscheiden, sondern sei von der EU-Kommission und der EZB-Bankenaufsicht abhängig.

Die BayernLB hatte sich in der Finanzkrise mit riskanten US-Wertpapieren und der Übernahme der österreichischen Krisenbank Hypo Alpe Adria verzockt und wurde 2008 mit zehn Milliarden Euro vom Land Bayern gerettet. Als Ausgleich dafür verdonnerte die EU-Kommission die Bank dazu, zu schrumpfen und bis 2019 fünf Milliarden Euro an den Mehrheitseigner Bayern zurückzuzahlen. Eine Milliarde Euro davon ist noch offen.