FrankfurtDie rekordniedrigen Zinsen und Belastungen durch faule Schiffskredite setzen der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu. Der Vorsteuergewinn sank im vergangenen Jahr um acht Prozent auf 549 Millionen Euro. Das sei jedoch immer noch das drittbeste Ergebnis in der Geschichte des Instituts und mehr als ursprünglich erwartet, sagte Vorstandschef Herbert Hans Grüntker am Donnerstag. Im laufenden Jahr rechnet er allerdings erneut „mit einem spürbaren Ergebnisrückgang“, da die Geldpolitik der EZB immer tiefere Spuren in der Bilanz der Frankfurter Landesbank hinterlässt.

Angesichts der jüngsten Leitzinserhöhungen in den USA hegt Grüntker jedoch die Hoffnung, dass bei den Zinsen auch im Euro-Raum der Tiefpunkt durchschritten ist. „Auf Basis dieser Annahme besteht eine gewisse Zuversicht, dass wir im operativen Geschäft in den nächsten ein bis zwei Jahren die Talsohle erreichen werden.“ Im vergangen Jahr ging der Zinsüberschuss der Helaba um sechs Prozent zurück. Diesen Rückgang konnte das Geldhaus durch steigende Provisionserlöse vor allem in der Vermögensverwaltung und im Zahlungsverkehr nicht kompensieren.