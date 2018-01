Die ehemalige Zentrale der damals einzigen ostdeutschen Landesbank in Leipzig.

FrankfurtDie Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) will die in der Finanzkrise übernommene ehemalige SachsenLB faktisch auflösen. Ein Sprecher der LBBW bestätigte am Freitag einen entsprechenden Medienbericht. Das Institut hatte sich mit US-Hypothekenkrediten verspekuliert und musste gerettet werden. Die LBBW übernahm die von der Schließung bedrohte einzige ostdeutsche Landesbank 2007.

An der Geschäftsstrategie der LBBW und an den sechs Standorten des zuletzt noch unter dem Namen Sachsen Bank firmierenden Instituts ändere sich nichts, sagte der Sprecher. Der Name Sachsen Bank verschwindet aber. Für die Rheinland-Pfalz Bank, die ehemalige Landesbank Rheinland-Pfalz, die bereits 2005 von der LBBW geschluckt worden war, gibt es laut „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ ähnliche Überlegungen.