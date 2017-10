KölnDie Finanzaufsicht BaFin will die Käufer großer Portfolien von Lebensversicherungen genau unter die Lupe nehmen. „Je größer die betreffenden Bestände sind, desto größer sind auch die operationellen Anforderungen an einen Übernehmer“, betonte der Chef der Versicherungsaufsicht bei der BaFin, Frank Grund, am Mittwoch in Köln. „Wir werden die Belange der Versicherten wahren – nicht nur in finanzieller Hinsicht.“ Bisher hatten nur kleine Lebensversicherer eine Handvoll Policen-Bestände ohne Neugeschäft an Spezialisten wie Viridium oder die Frankfurter Leben verkauft, hinter denen zumeist Finanzinvestoren stehen.

Zuletzt kündigten aber auch Branchenriesen wie Ergo und Generali an, für vier bis sechs Millionen Policen-Altbestände Käufer zu suchen. Auch die Axa schließt das nicht aus. Bisher seien bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aber keine neuen Anträge von Lebensversicherern eingegangen oder angekündigt worden, sagte Grund.