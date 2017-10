MünchenDie milliardenschweren Bestände deutscher Lebensversicherungs-Policen von Ergo und Generali wecken Insidern zufolge auch Interesse aus dem Ausland. Die britische Resolution Group, die seit fast 15 Jahren Policen-Bestände ohne Neugeschäft abwickelt, habe mit Blick darauf bereits in Deutschland vorgefühlt, sagten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Auch die Swiss Re schaue sich die beiden Portfolien mit sechs und vier Millionen Lebensversicherungs-Policen an. Der britische Finanzinvestor Cinven sei ebenfalls interessiert. Der Eigentümer des in Deutschland bereits aktiven Bestandsmanagers Viridium habe signalisiert, diesem für größere Zukäufe frisches Kapital bereit zu stellen.

Die Münchener-Rück-Tochter Ergo und die Deutschland-Tochter der italienischen Generali loten derzeit aus, ob sich ihre alten Lebensversicherungs-Bestände verkaufen lassen. Das Neugeschäft bei Ergo - vor allem mit kapitalgebundenen Lebensversicherungen - läuft nicht mehr über Ergo Leben und Victoria. Generali will es für Generali Leben Anfang 2018 einstellen und hält ebenfalls Ausschau nach einem Käufer für diesen Bestand. Ob die deutsche Finanzaufsicht BaFin einen solchen Verkauf überhaupt genehmigt, hängt aber von der Solvenz des künftigen Eigentümers ab. „Die Hürden sind weiterhin sehr hoch”, sagte ein Brancheninsider. „Dass sich da schnell etwas tut, ist unwahrscheinlich.”