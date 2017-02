LondonDer Mann lässt nichts unversucht. Vor eineinhalb Jahren verurteilte ein britisches Gericht Tom Hayes wegen Zinstricksereien zu 14 Jahren Gefängnis. Der ehemalige UBS- und Citigroup-Banker war ein Star der Bankbranche – und will das Urteil nicht akzeptieren. Mit allen Mitteln kämpft er seit seiner Verurteilung gegen sein Schicksal an. Einen ersten Erfolg hat er bereits errungen: Seine Gefängnisstrafe wurde von 14 auf elf Jahre reduziert.

Tom Hayes wollte seine Verurteilung zunächst gar vor Großbritanniens Obersten Gerichtshof in Frage stellen. Doch das wurde abgelehnt. Jetzt hofft er auf die Hilfe einer unabhängigen Kommission, die sich in Großbritannien mit dem Fehlverhalten von Richtern und Staatsanwälten beschäftigt.

Ab September 2017 müssen sich weitere Ex-Banker wegen Manipulation eines anderen Referenzzinssatzes verantworten. Darunter ist Christian Bittar, der einst bei der Deutschen Bank einen Rekordbonus von etwa 80 Millionen Euro zugesprochen bekam. Bittar sowie die anderen Angeklagten in diesem Fall plädieren auf unschuldig. Der Libor-Skandal belastet die Bankenbranche mit Bußgeldern von insgesamt etwa neun Milliarden Dollar.

Hayes war im Sommer 2015 der erste Banker, der wegen der Manipulation des Referenzzinssatzes Libor verurteilt wurde. In solchen Fällen ist es üblich, dass die FCA ein Berufsverbot ausspricht. Die angeblichen Helfer von Tom Hayes, die bei Brokerhäusern gearbeitet haben, sind dagegen in einem anderen Libor-Prozess Anfang 2016 freigesprochen worden.

Hayes selbst sieht sich als Sündenbock, der völlig zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Das schreibt er auf der Website einer Crowdfunding-Plattform, mit der er nun versucht, an Geld zu kommen. Hayes, der früher Millionen verdiente, braucht das Geld, um gegen seine Verurteilung vorzugehen. Bisher sind knapp 78.000 Pfund zusammengekommen. Die Hälfte der Summe, die er braucht. In guten Zeiten hätte Hayes wohl über so eine Summe gelacht. Sie machte nur einen Bruchteil seines Jahreseinkommens aus.