WashingtonGroßbanken wie die Deutsche Bank und die UBS müssen sich in den USA voraussichtlich auch mit Privatklagen wegen der Manipulation des Interbanken-Zinssatzes Libor auseinandersetzen. Das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, wies am Dienstag eine Beschwerde mehrerer Großbanken gegen die Zulassung der Klagen ab. Zu ihnen gehören auch die Bank of America und JP Morgan.

Eine Reihe von Investoren, darunter die University of California und US-Großstädte wie Baltimore, Houston und Philadelphia, wirft den Banken vor, sie hätten während der Finanzkrise von 2007 bis 2009 den Libor-Zins künstlich niedrig gehalten, um ihre Gewinne nach oben zu treiben oder gesünder auszusehen als sie waren.