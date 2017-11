Die Übersetzungen von Dr. Erika Fuchs trugen seit der ersten Ausgabe ("Der Kolumbusfalter und andere Abenteuer") am 1. Oktober 1967 wesentlich zum Erfolg eines Formats bei, das es den Autoren der Comics rund um ihren bekanntesten Zeichner, Carl Barks, erlaubte, längere Geschichten zu erzählen als in den gängigen Comic-Formaten.

Die Donaldisten sprechen liebevoll vom Erikativ. "Knall, Peng, Puff" - die lautmalerischen Darstellungen von Explosionen in zackigen Blasen waren vielleicht Deutschlehrerinnen ein Dorn im Auge. Dem Verein D.O.N.A.L.D., der das Leben der Ente in seiner Stadt wissenschaftlich untersucht, sind diese bekannteren und die unbekannteren wie "Knirsch, Schauder, Klickerdoms" besonders ans Herz gewachsen.

Nun erscheint am 7. November der 500. Band in Deutschland, der Verlag eröffnet in Berlin einen Pop-Up-Store, eine eigene Webseite sollen das Jubiläum unterstützen.