Die Idee, per MP3 komprimierte Musik auf einem tragbaren Gerät abzuspielen war keine Exklusivität von Apple . Microsoft versuchte es mit dem Zune. 2006. Bis 2011. Fünf Jahre, in denen sich der Softwaregigant mühte, den Kunden diesen Spieler nahezubringen.

Doch iPod – das ist das Synonym für die Plattensammlung in der Hosentasche – und nur von der.

Auch wenn der iPod Classic mit farbigem Display die Möglichkeit bot, dort Fotos anzuschauen – allein die Größe des Displays machte klar: Es ist ein Notbehelf.

Nun hat Apple erklärt, nachdem bereits 2014 sein Ursprungsmodell nicht länger hergestellt wurde, auch die Produktion der Modelle Nano und des kleinen Shuffle einzustellen. Die Verkaufszahlen machten bis 2014 vom Hoch im Jahr 2008 mit 54 Millionen Stück einen Sinkflug bis ins Jahr 2014 – mit 14 Millionen Stück. Diese Zahlen wies Apple aus, danach verschwand die Statistik zum musikalischen Begleiter in den Berichten in einer Abteilung zusammen mit anderem Zubehör. So kam zum Ende seine Erfolgs noch die Missachtung in der Bilanz.

Im Programm verbleibt lediglich der Touch – im Grunde ein kleines iPhone, mit dem man nicht telefonieren kann und keine SIM-Karte verwenden kann, dass aber mit Bluetooth und Wlan Kontakt zur Außenwelt herstellen kann.