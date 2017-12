Trinity BBQ nennt sich das Speisekonzept, das das Frankfurter Unternehmen Celebrate Streetfood an diesem frühen Donnerstagabend am Straßenrand vor dem Crawford-Gebäude anbietet. Auch drinnen im verglasten Foyer brutzeln die Hessen. An einer mobilen Kochstation rollen zwei Mitarbeiter Burritos, den mexikanischen Klassiker aus Weizenmehl-Tortillas gefüllt mit Hackfleisch, Bohnen, Reis, Tomaten oder Käse.

Als „Burrito Bande“ wurde das Duo denn auch schnell in Frankfurt bekannt. 90 Prozent der Streetfood-Anbieter sind laut Dinter Einzelkämpfer. Manche haben feste Standorte, stehen beispielsweise an zwei, drei Tagen in der Woche auf Parkplätzen im Bankenviertel oder im Osthafen und steuern am Wochenende Stadtfeste oder Streetfood-Festivals an. Doch davon alleine rentiere sich ein Streetfood-Truck in der Regel nicht.

Vom klassischen Streetfood-Geschäft hat sich Dinter weitgehend verabschiedet. „Wir machen nur noch wenige Events“, sagt er. „Große Messen wie die IAA oder die Boot, auch Rock am Ring, das war es dann auch schon.“ Das lange im voraus gebuchte und gut planbare Business-Catering sei klar in den Vordergrund gerückt. „Die Mitarbeiter der Firmen wollen sehen, wie ihr Essen zubereitet wird“, sagt Dinter. „Wir sind Entertainer, wir bieten den Leuten eine Show.“ Das klingt wie eine Kampfansage an die oftmals piefigen Buffets traditioneller Caterer mit Hähnchenbrust, Kartoffelgratin und Bohnen im Speckmantel.