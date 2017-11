Der Mitgründer von Phoenix Design weiß aus den Trendstudien seines Büros, dass es vor allem Gefühle sind, die unsere Wünsche bestimmen, gerade im Bad, dem intimsten Raum in der Wohnung: Man möchte gern, dass das Design im Bad freundlich zu den Sinnen spricht, dass es zur atmosphärischen Stimmigkeit beiträgt. Mit Armaturen, die man gern anfasst, die im Wortsinn „emotional berühren“, statt „schon beim Hinschauen Schmerzen zu bereiten“ – weshalb Phoenix-Armaturen bei aller Klarheit „gut in der Hand liegen müssen“. Dann dürfen es auch mal Entwürfe sein, die Anleihen aus der Vergangenheit nehmen und an die Grandhotel-Tradition anknüpfen, wie die Kollektion Axor Montreux: Vor allem in den Mittelmeerländern, die viel alte Bausubstanz besitzen, aber auch in China und den Vereinigten Staaten „mit ihrem klassisch geprägten Markt“ stoßen diese Designs à la 1900 auf großes Interesse.