Wie viel Handarbeit noch in einem Mühlbauer steckt, zeigt der Unternehmer an einem kalten Montagabend. Er führt durch die Werkstätten, die sich seit 1962 in einem unauffälligen Wohnhaus am Schwedenplatz im ersten Wiener Bezirk befinden. Sechs Räume, verteilt auf 200 Quadratmeter, mit Platz für rund 20 Mitarbeiter. Der Rundgang beginnt im Lagerraum, dort stapeln sich Kartons auf schlichten Holzbrettern bis unter die Decke. „Straußenfedern“, „Alte Gamsbärte“ oder „Marabu rosé bis ecru“ steht mit blauem Filzstift darauf geschrieben.

Beide Geräte sehen so aus, als ob schon Mühlbauers Urgroßmutter damit gearbeitet hätte. Zumindest bei der Glocke kann das zutreffen, der Ofen hingegen ist erst etwa 60 Jahre alt. Er nimmt die ganze Wand ein, ein schwerer, gusseiserner Koloss. 50 Hüte kann er gleichzeitig fassen. Massenproduktion sieht anders aus, rund 20.000 Stück fertigt die Manufaktur pro Jahr. Mühlbauer greift nach einem schlichten beigen Hut, der von der Decke hängt. „Unser neuer Bestseller, der Reformhut.“ Er ist erstaunlich schlicht. Keine Nähte, keine Krempe. Stattdessen lässt er sich knicken und in die Tasche stecken. Hüte im 21. Jahrhundert müssen eben anders sein. Praktisch, schlicht, modern.

Daneben, gegenüber und überall sonst liegen die Stumpen. So heißen die zugeschnittenen Filz- und Strohteile, die Mühlbauer sich zur Weiterverarbeitung aus Portugal, Tschechien und von den Philippinen liefern lässt. Sie werden zunächst mithilfe einer Dampfglocke in Form gepresst und anschließend im Trockenofen fixiert.

Das Ergebnis lässt sich nicht weit vom Schwedenplatz in einem seiner beiden Läden besichtigen. Dort, in der Seilergasse, sind die Regale voll mit Stirnbändern und Wollkappen, Mützen und Filzhüten. Sie alle ziert ein Etikett, auf dem „Dieser Hut wurde handgefertigt von“ und der Name des Mitarbeiters plus Unterschrift steht.

Kappe aus Kojotenfell

Diese Mischung aus globalem Trend und heimeliger Note kommt an – und zwar in jedem Alter. Gerade entscheiden sich zwei junge Russinnen für Stirnbänder des Modells Amar für 49 Euro. Klassische Einsteigermodelle. Ein Hut aus edlem Antilop- oder Biber-Filz kostet hingegen um die 360 Euro, Kappe Igor aus Kojotenfell liegt bei 875 Euro.

Wie viel Mühlbauer an einem solchen Hut verdient, will er nicht verraten. Nur so viel: Sein Umsatz liege im „einstelligen Millionenbereich“. 42 Prozent davon erzielt er in den eigenen Läden. Rund 55 Prozent kommen über den Vertrieb durch andere Shops. Japan ist ein wichtiger Markt, dort verkauft Mühlbauer bis zu 5000 Hüte im Jahr und wird in über 70 Läden geführt.