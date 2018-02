Der gebürtige Krefelder Thierry Hermès gründete 1837 in Paris das Unternehmen, das bis heute in Familienbesitz ist. Das typische Orange in den Lederwaren entstand in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Seidenschals, Krawatten, Handtaschen trugen zum Image des Unternehmens, das 1993 an die Börse ging. 80 Prozent der Aktien behielt die Familie. Zum Unternehmen gehören auch der britische Schuhmacher John Lobb, die Goldschmiede Puiforcat und anteilig Manufakturen für Uhrwerke und Uhrengehäuse.

Im Oktober 2010 gab der Luxuskonzern LVMH bekannt, einen Anteil von 14,2 Prozent an Hermès zu halten. Ende Dezember waren es bereits mehr als 20 Prozent, was die Mehrheitseigner als feindliche Übernahme auffassten. Im Januar 2011 konnte die rund 50köpfige Erbenfamilie ihre 73 Prozent in eine Familien-Holding überführen. Im Herbst 2014 verkaufte LVMH seine Anteile für 2,4 Milliarden Euro an die eigenen Aktionäre. Einen Teil von, 8,5 Prozent sicherte sich Bernard Arnault, LVMH-Chef, für seine Privatholding.