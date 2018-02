Was unterscheidet Ihre Uhren von denen klassischer Hersteller?

Wir sind ein Pariser Traditionsunternehmen. Unsere Wurzeln liegen nicht in der Uhrmacherei. Unsere Vorstellung von sehr freier Kreativität wollen wir in die Uhrenbranche einbringen. Das ist unsere Stärke. Die Gewerke, die in unseren Werkstätten pflegen, wollen wir in den Uhren zusammenbringen. Schweizer High-End-Uhrmacherei trifft auf Pariser Ideen. Wir zielen dabei nicht auf bestimmte Kundengruppen ab. Uns ist die Freiheit der Kreativität wichtig, das zeigen wir.

Hermès betont gern die hohe Kunstfertigkeit in den verschiedenen Handwerken von Leder bis Seide. Sie produzieren Gehäuse, Zifferblätter und Armbänder, was für viele Uhrenmarken nur in zweiter Reihe wichtig ist. Wollen sie mit komplizierten Uhren auch da Maßstäbe setzen, die bislang die Spezialisten für sich beanspruchen?

Vertikale Integration pflegen wir seit den 70er Jahren in all unseren Aktivitäten vielleicht mit Ausnahme der Mode. Heute haben wir alleine rund 2900 Mitarbeiter, die mit unseren Lederarbeiten betraut sind. Und das machen wir auch so mit den Uhren. Seit den Anfängen in den 70ern sind alle Uhren 100 Prozent Swiss Made. Für uns ist das zwingend. Wenn es um mechanische Uhrwerke geht, verlassen wir uns hauptsächlich auf die Werke von Vaucher.