Die Mode-Gruppe Musetti ist so ein Unternehmen, deren Existenz in Italien man gerne vergisst, und die dennoch sehr prägend für den Norden des Landes sind. Ein Familienunternehmen, 1959 hervorgegangen aus der Tradition des italienischen Mode-Handwerks, das heute Reminiszenzen daran nimmt, aber straff durchindustrialisiert die Welt aus Parma mit Mode beliefert. Eine Erfolgsgeschichte. 40 Mitarbeiter arbeiten am Unternehmenssitz.

Alles könnte so schön sein, wenn sich in der Modewelt nicht einiges ändern würde in diesen Zeiten. Die Digitalisierung wirft auch diese italienische Vorzeigebranche mächtig durcheinander. Und das wird für Unternehmen wie Musetti zur Herausforderung. „Italien“, sagt Musetti-Chef Fabio Pietrella, „liegt in Sachen Digitalisierung auf Platz 25 von 28 EU-Staaten. „Aber im vergangenen Jahr hat Italien immerhin kleine Fortschritte in diesem Bereich gemacht.“