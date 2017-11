Vong Idee her.

Der legendäre Komiker Groucho Marx sagte eins: „Ich weigere mich, Mitglied in einem Club zu sein, der mich aufnehmen würde.“ Das gilt so auch für Sprache.

Wenn erwachsene Menschen auf Facebook oder in lustigen Bildchen „I bims“ schreiben, ist das Wort als Jugendwort des Jahres damit automatisch disqualifiziert.

Mode, Sprache, Musik – bei Jugendlichen im heranwachsenden Alter dienen die nicht nur der Wärmung und Unterhaltung – sondern der Differenzierung und Abnabelung. Nichts ist peinlicher als Eltern, die in der gerade angesagten Mode von 15-jährigen bei einer Party zu den Top-Ten abhotten, oder was man heute halt so sagt.

Ein anständiges Jugendwort des Jahres wird durch die Kür dazu überhaupt erst einer größeren Gruppe jenseits der 18 bekannt. „I bims“ erfüllt das schon lange nicht mehr. Auch wenn die Juroren dieser Auszeichnung das sich noch sehr wünschen.

Guckst du: Selbst auf den Webseiten in Franken (!) war die Geschichte der Herkunft des Wortes dargestellt, quasi etymologisch für die Menschen rund um Bamberg oder Heilbronn aufbereitet. Dort steht als Ursprung des Wortes ein Mensch von 33 Jahren. Allem Jugendwahn zum Trotz – das ist alt.