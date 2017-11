„Einfach das Lenkrad gerade halten und noch wichtiger: Auf keinen Fall bremsen.“ Die letzten Anweisungen von Instruktor Marvin Verheyden klingen simpel. Angesichts der ungefähr 70 Meter hohen und 45 Grad steilen Sanddüne, die man gleich herunterfahren soll, wirkt das Bremsverbot alles andere als trivial. Ein schnelles „Viel Spaß“ ist das Kommando zur Abfahrt – im wortwörtlichen Sinne.

Will ein Sportwagenbauer sein Image emotional aufladen, engagiert er sich im Motorsport oder schickt seine Kunden bei Fahrertrainings in den eigenen Straßenautos über die Rennstrecke. Um aber den unzähligen SUV-Käufern in der Großstadt ein wenig Abenteuer zu vermitteln, veranstaltet Land Rover alle zwei Jahre die Experience Tour – und schickt Abenteuerlustige in die entlegensten Winkel der Welt.