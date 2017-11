Zwei Jahre Planung und dennoch Unsicherheit

„Das ist der Grund, warum die Tour nur alle zwei Jahre stattfinden kann“, erklärt Rogge. Nach der Vorarbeit von Deutschland aus, die schon kurz nach der vorigen Tour im Herbst 2015 begann, muss alles vor Ort auf seine Machbarkeit geprüft werden. Bei einem Konvoi mit 19 Autos will alles geplant sein. „Ich muss vorher wissen, wo ich zum Beispiel eine Mittagspause einlegen kann. Können wir uns vor Ort versorgen oder müssen wir an unseren Proviant? Wie sind die Straßenverhältnisse, wie schnell werden wir vorankommen? Da kann man nicht einfach ins Blaue losfahren“, sagt der Tourleiter.

Ein Beispiel: Bei einer der Vorab-Touren kam das Team mitten im Amazonas-Regenwald in ein Unwetter – 2016 hatte El Nino Peru besonders hart getroffen. Im tiefen, Lehm-artigen Schlamm fuhren sich die Wagen alle paar Meter fest. Für eine Strecke von acht Kilometern brauchte der Tross fast zwölf Stunden. Dabei mussten nur drei Autos aus dem Schlamm ausgegraben werden – mit 19 Fahrzeugen wäre dieser Streckenteil unmöglich geworden. Also musste umgeplant werden.

Die Natur macht die Planung zunichte Mindestens genauso wichtig wie eine exakte Streckenplanung ist ein Guide und Übersetzer, der nicht nur Land und Leute kennt, sondern auch Sprachbarrieren überwinden kann. Denn je ländlicher die Gegend wird, desto seltener sprechen die Einheimischen auch Englisch. „Bei den bisherigen Touren war es recht einfach. Wir sind im Vorfeld eine Woche in das Land geflogen und haben über Agenturen Guides gecastet“, sagt Rogge. Doch in Peru war kein Kandidat dabei, der den Anforderungen entsprach. Zum Glück hatte Rogge noch die Kontaktdaten von Ciro Fernandez, der die Tour bereits 2011 in Bolivien begleitet hatte – und sich auch in Peru gut auskennt. Doch wie schon bei der Vorab-Tour zeigt sich auch bei der eigentlichen Tour, dass generalstabsmäßige Planung und jahrlange Expeditionsvorbereitung den Eigenwilligkeiten der Natur nicht immer standhalten. Ein Erdrutsch, der ungewöhnlich früh einsetzenden Regenzeit zu verdanken, verhindert schon bald nach dem Start das Erreichen des Tagesziels am Rio Ene. Ein neuer Anlauf am Folgetag erweist sich als aussichtslos, weil der Fluss, den es dafür zu durchqueren gilt, in einem unpassierbaren Maß Hochwasser führt. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, entfährt es sogar dem erfahrenden Expeditionsleiter.

Um im Regenwald nicht noch weitere Überraschungen zu erleben, entschließen sich Rogge und seine Crew, das sorgsam ausgearbeitete Programm über den Haufen zu werfen und stattdessen wieder die Anden anzusteuern. In solchen Momenten sind Improvisationstalent, eine Prise Glück und die Erfahrungen aus 16 Jahren der Tour-Geschichte hilfreich. Die brauchen Rogge und sein Team nicht nur, wenn sie die Teilnehmer und Journalisten über die Route führen, sondern auch für die zahlende Kundschaft. Denn die Experience Tour ist nicht nur eine große PR-Aktion, sondern auch ein Geschäftsmodell. Im Anschluss an die öffentliche Tour kommt die Reise in den Prospekt. Für die Reise in Peru hat Rogge schon über 70 Anfragen – ohne, dass die Tour genau terminiert ist.

Wer Peru auf eigene Faust erkundet, wird die Vielfalt der Landschaft erleben. Doch mit der speziellen Routenführung, die Dag Rogge gewählt hat, gibt es nicht nur landschaftliche Highlights. Abseits der üblichen Touristenpfade rollt der Konvoi durch Andendörfer, die noch nie zuvor einen Reisenden gesehen haben. Seien es die Einwohner des Bergdorfes Chavin, die voller Stolz ihr nach den Sturmschäden des vergangenen Jahres renoviertes Gemeindehaus den Gästen aus Deutschland präsentieren, der Grundschuldirektor von Tana, der sich in seinen besten Anzug geworfen hat und sich von jedem Teilnehmer persönlich verabschiedet oder die Freude der alten Frau in Azangaro, die in ihrem kleinen Dorfladen wohl noch nie so viele Getränke auf einen Schlag verkauft hat, wie an jenem Tag, als der Konvoi durch die Ortschaft rollte.

