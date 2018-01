Rund vier Monate vor der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle stapeln sich in einem Souvenirladen in Windsor die Tassen mit den Bildern der vergangenen royalen Heirat. Beinahe sieben Jahre ist es her, dass sich Prinz William und Herzogin Kate unter den Augen der Welt das Ja-Wort in Londons Westminster Abbey gaben. „Ausverkauf“ steht nun auf einem handgeschriebenen Schild an dem Wühlkorb. „Wir brauchen jetzt Platz für neue Ware“, sagt die Frau hinter dem Ladentisch.

Die nächste große Feier soll in Windsor steigen: Am 19. Mai ist die Hochzeit von Prinz Harry und Schauspielerin Meghan Markle geplant. Vor allem auf die Touristen aus den USA freuen sich die Händler in der königlichen Residenzstadt vor den Toren Londons. „Die Amerikaner geben richtig Geld aus“, so die Verkäuferin. Dass mit Meghan Markle eine US-Amerikanerin mit Hollywood-Glamour in die britische Königsfamilie einheiratet, ist nur ein Grund, warum die Hochzeit verspricht, sich wirtschaftlich für Großbritannien auszuzahlen.