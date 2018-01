Kindheitserinnerungen sind das schönste, das man durchs Leben tragen kann. Das Eis am Stiel auswickeln, das die Eltern am Wochenende haben springen lassen oder das man sich vom Taschengeld gegönnt hat: ein burschikoser Akt der Vorfreude. Danach: Pralle Farben am Fuße des "Dolomiti", die Glückseligkeit, wenn die Zunge auf den noch süßeren Karamellkern im "Braunen Bären" stieß.

Das verschwiegene Unternehmen Ferrero hat nun angekündigt, eines ihrer erfolgreichsten Produkte - die Kinderschokolade - Anfang Februar als Eis auf den Markt zu bringen und packt damit eine tradierte Kindheitserinnerung in den Froster. Ferrero tut das in Kooperation mit Unilever, in dem heute wohl üblichen Verfahren der künstlichen Verknappung. Der Kunde soll sich schon strecken, um das coole neue Produkt zu bekommen. Deshalb wird das Eis nur in bestimmten Städten verfügbar sein - nicht in Supermärkten, sondern als Schnitzeljagd in strategisch platzierten Kühltruhen-Shops. Natürlich ausgerechnet in Metropolen wie Berlin, Hamburg und München, in denen das alltägliche Genuss-Dilemma besonders ausgeprägt ist: Alles soll sich anfühlen wie früher - aber gesund muss es sein.