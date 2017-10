Kein Wunder, dass es ihr französische Autoren besonders angetan haben – vor allem Simone de Beauvoir, Marcel Proust und Colette. Von ihr besitzt Heumann sogar einen originalen Brief, der zu Hause in ihrer Küche hängt. Die diesjährige Frankfurter Buchmesse dürfte die Werberin besonders interessieren – denn Frankreich ist Gastland der Branchenschau, die vom 11. bis zum 15. Oktober stattfindet.

Im Urlaub hat Karen Heumann Zeit für ihre wahren Leidenschaften: Sie reist nach Frankreich und liest. Die Geschäftsführerin der Werbeagentur thjnk hat in Aix-en-Provence und Marseille studiert und gründete in Cannes ihre erste eigene Werbeagentur.

Studien zufolge fördern Romane die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. „Belletristik vergrößert unser Verständnis für das Leben der anderen“, schrieben die US-Wissenschaftler David Comer Kidd und Emanuele Castano von der New School for Social Research vor einigen Jahren, „und hilft uns dabei, Gemeinsamkeiten zu erkennen.“

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland knapp 73.000 neue Bücher erschienen. Angesichts dieser Fülle verlassen sich die Kunden zunehmend auf Empfehlungen. Rund zwei Drittel aller Konsumenten lesen Rezensionen im Netz, bevor sie sich für oder gegen ein Produkt entscheiden.