Kaum eine Institution genießt so sehr das Vertrauen der Deutschen wie Stiftung Warentest. Mit dem Genuss aber tut sich die Publikation aus Berlin jedoch schwer. 21 Sekte öffneten und schlürften die Tester rechtzeitig vor der verbrauchsintensivsten Zeit des Jahres. Jede vierte Flasche Sekt wird in Deutschland im Dezember verkauft.

Wer sich jedoch auf die Ergebnisse des Tests in der aktuellen Ausgabe verlässt, versäumt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Beste, was in Deutschland an Sekten zu kaufen ist – von Crémants und Champagnern ganz zu schweigen.