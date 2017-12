WirtschaftsWoche: Herr Rittmeyer, Sie sind seit Anfang des Jahres Chefkoch im Restaurant No. 4 in Buxtehude. Zuvor waren Sie in gleicher Position im Kai 3 im Hotel Budersand und wurden dort von den führenden Restaurantführern hoch bewertet. Nun wurde das No. 4 mit einem Michelinstern ausgezeichnet und auch andere Führer loben Ihre Arbeit. Dennoch haben Sie sich über das jüngste Ergebnis im nun erschienenen Gault&Millau öffentlich beschwert. Sie haben dort 15 von 20 Punkten. Ist das eine überhaupt so eine schlechte Bewertung?

Jens Rittmeyer: Es kamen sicher viele Dinge zusammen – im Feinschmecker stand auf Grund eines Druckfehlers erst eine Bewertung von 3,0 von 5, nun wurde das in 3,5 korrigiert, denn Fehler passieren – auch uns und bestimmt tagtäglich. Ich kann diese Bewertung sehr gut akzeptieren. Nun die 15 Punkte – nein, damit bin ich nicht zufrieden. Wenn man weiß, wo man herkommt, dann ist das eine Enttäuschung. Das ist für viele Restaurant dennoch zurecht eine gute Bewertung.