Dass wir es erst 2027 mit dem nächsten „Superkunstjahr“ zu tun bekommen, hat nur auf den ersten Blick etwas mit dem „kgV“ von drei großen Branchentreffen zu tun - also mit der Tatsache, dass die Biennale in Venedig (alle zwei Jahre), die documenta in Kassel (alle fünf Jahre) und die Skulptur.Projekte in Münster (alle zehn Jahre) nur alle zehn Jahre gleichzeitig stattfinden können.

Der eigentliche Grund für die Rede vom „Superkunstjahr“ ist der beispiellose Triumphzug der Kunst selbst: Es gibt Superkünstler und Supersammler, Supergaleristen, Superausstellungen und Superpreise - kein Zweifel, die Branche hat es in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren tatsächlich geschafft, zu einem öffentlichen Thema von allgemeinem Interesse zu werden. Oder anders gesagt: Wir erleben keine Superkunstjahre für Kenner, Kritiker und Connaisseure mehr, sondern Superkunstjahre der Stehempfangprofis, Distinktionsjäger und Geldeliten. Nie war Kunst so wichtig und bedeutungslos zugleich.