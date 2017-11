Der Trompeter Till Brönner ist in Viersen geboren und in Bonn aufgewachsen. Nach dem Musikstudium in Köln spielte er in der Rias Big Band. Sein erstes Album erschien 1993, eine zeitlang trat er mit Stefan Raab zusammen in dessen Sendung auf Viva in der Sendung Vivavision auf. Im April 2016 wurde Till Brönner auf Einladung von US-Präsident Barack Obama ins Weiße Haus eingeladen, um als einziger Jazzkünstler aus dem deutschsprachigen Raum mit 45 internationalen Kollegen den International Jazz Day der UNESCO mit einem Konzert zu feiern. Neben seiner erfolgreichen musikalischen Tätigkeit arbeitet er auch als Fotograf. Er wohnt in Berlin und Los Angeles.