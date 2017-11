Sie sprechen von CD-Verkäufen - das klingt auch anachronistisch...

Ja, das ist so. Auch wenn ich ich in einem Segment bin, wo der CD-Verkauf noch ein echtes Thema ist. Es gibt Menschen, die die Reihe mit den CDs vollständig haben wollen. Dennoch - die Zahlen sind nicht im Ansatz so wie früher. Deswegen ist ein langfristiger Erfolg heute umso wertvoller. Auch wenn die Zahlen sich glatt halbieren und mehr. Aber Jazz-CDs liegen sehr häufig viel eher bei 80 bis 200 Stück.

Auch Ihre Verkaufszahlen sinken - die Musikindustrie rätselt, wie die Musiker, die nicht gerade Weltstars mit Millionen von Downloads sind, Geld verdienen sollen. Musiker haben keine Antworten auf diese Veränderungen, scheint es. Macht Ihnen das Sorgen?

Natürlich macht mir das Sorgen. Es ist ärgerlich - und das ist eigentlich ein zu mildes Wort - dass die Musiker sich diesen Teil ihrer Verantwortung einfach so aus der Hand haben nehmen lassen. Irgendwer muss gepennt haben - eine schöne Überschrift für das Interview - also, irgendwer muss gepennt haben, wenn die Musiker es gestatten, dass Streamingdienste und Plattenfirmen die Erlöse in Relation unter sich aufteilen, dass für die Musiker, die die Musik produzieren, der Gewinn so gering ist. Plattenfirmen argumentieren natürlich immer, dass sie mehr für die Musiker leisten müssten, damit die überhaupt wahr genommen würden. Dennoch - für einen Newcomer ist es sehr schwer, überhaupt einen Plattenvertrag zu bekommen und dann auch noch davon leben zu können. Eine CD ist selbst für mich so etwas wie eine aufwändige Visitenkarte. Eine, über die ich Livekonzerte generiere - aber mich gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Und ich zehre als Kind der 90er Jahre auch von der damaligen medialen Situation.