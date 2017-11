Herr Antinori, Frau Antinori. Sie haben in den vergangenen Monaten die Übergabe von der 26. auf die 27. Generation in der Unternehmensführung gestaltet. Wie viel Revolution ist nach mehr als 600 Jahren Familiengeschichte noch möglich in einem Wein-Unternehmen?

Albiera: In einem Familienunternehmen ist ja das Ideal, keine drastischen Änderungen vorzunehmen. Es muss flüssig gehen und man darf nicht von einem Tag auf den anderen merken, dass es rapide Änderungen gibt. Ich arbeite in diesem Familienunternehmen, seitdem ich 18 bin. Das vereinfacht die Kontinuität.

Piero: Es musste definitiv mehr Änderungen im Unternehmen geben, als ich 1966 von meinem Vater übernommen habe. Aus einem ganz einfachen Grund: Als ich begann, war es gleichzeitig der Beginn der großen Transformation in der italienischen Weinwirtschaft. Qualität war plötzlich wichtiger, die Art des Weinmachens war veraltet. Heute geht es mehr um Kontinuität. Und dennoch ist es gut, wenn die junge Generation immer neue Ideen hat. Die Welt ändert sich ja immer.

Sie haben Ihre Tochter jahrelang darauf vorbereitet, die Geschäfte zu übernehmen. War das bei Ihnen vor fünf Jahrzehnten auch so?

Piero: Mein Vater entschied eines Tages, dass ich das Unternehmen übernehmen sollte. Und er sagte mir: Von jetzt an trete ich zur Seite und Du tust, was Du für das Unternehmen am besten hälst. Wenn Du Rat brauchst, bin ich hier. Aber wenn Du was ändern willst: Mach es. Das war eine ziemlich große Verantwortung. Jetzt ist es etwas anders, weil ich gerne weiter mache, was ich mache. So komme ich jeden Tag ins Büro. Jede Entscheidung treffen wir zusammen. Es ist also anders als zu meiner Anfangszeit.