Sie gelten auch als ökonomisch nachhaltig, weil Sie traditionell aus eigener Kraft wachsen seit einiger Zeit. Reizt es Sie nicht manchmal, Kapital von außen einzuholen, um schneller wachsen zu können?

Albiera: Wir wollen ja in unserer Generation ja gar nicht einfach schnell wachsen. Wir wollen wachsen, aber langsam und nachhaltig und vor allem im Qualitäts-Segment bleiben. Das schaffen wir, indem wir ökonomisch solide bleiben und das Geld investieren, das wir jedes Jahr erwirtschaften. Wenn man schnell wachsen wollen würde, müsste man anders arbeiten – aber das wollen wir nicht. Wenn man im Weingeschäft schnell wachsen will, tut man das meist über Zukäufe. Aber dann riskiert man die Qualität und das ergibt keinen Sinn.

Piero: In der Vergangenheit haben uns viele Banken empfohlen, an die Börse zu gehen. Aber das ist für uns einfach nicht die beste Lösung. Wenn man an die Börse geht, ist man verdammt, den Analysten alle drei Monate etwas zu erzählen und Fortschritt zu erklären. In unserem Geschäft braucht man aber längere Intervalle. Wenn Sie heute einen Weinberg planen, haben Sie den ersten positiven Cashflow in acht oder zehn Jahren. Das ist eine andere Mentalität als an den Börsen.