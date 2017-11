Wie viel Spielraum bleibt Ihnen mit Vater auf der einen und Treuhand auf der anderen Seite überhaupt, das Unternehmen in Zukunft in Ihrem Sinne zu formen?

Albiera: Es gibt eine Reihe von Herausforderungen in unserem Geschäft. Im Marketing, im Verkauf vor allem durch das Web. Das ist bis heute von Weinproduzenten nicht erschlossen. Aber es gibt auch Herausforderung durch technologische Entwicklung in der Wein-Produktion. Und wir müssen andere Geschäfte entwickeln, um unser Kerngeschäft zu stärken. Zum Beispiel Restaurants oder das Übernachtungsgeschäft, das für die Vorgängergeneration noch keine Rolle spielte.

Piero: Es gibt eine Menge zu tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unser Geschäft ist sehr wettbewerbsintensiv. Es gibt in Italien so viele kleine Produzenten, die alle ihren Marktanteil wollen. Und dann gibt es noch einen internationalen Wettbewerb, den es zu meiner jungen Zeit gar nicht gab: Südamerika, Neuseeland, Afrika, nun China – alle in der Welt wollen Wein produzieren. Der Konsum steigt ja auch, aber sehr langsam. Ich bin aber optimistisch: Wein-Konsum wird weiter wachsen, wenn auch langsam.

Albiera: Auch weil bisher ganze Teile der Welt nicht wussten, was Wein ist, und ihn nun entdecken.