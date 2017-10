Moderne Kommunikation

"Schatz, wir müssen reden." Viel öfter als, dass es dramatische Ursachen dafür gibt. Der schwedische Möbelkonzern Ikea hat für den dritten "Home Report" in der Welt gefragt, welche Wünsche Menschen an das Wohnen haben. Dabei ermittelten sie fünf Faktoren, die das gemeinsame Wohnen belasten. Dazu zählt ausgerechnet die moderne Kommunikation - man ist im gleichen Raum, spricht aber nicht miteinander. Symbolisch soll der abgebildete Prototyp von Klara Sprak daran erinnern, dass das Zuhause zwar der Ort ist, von dem 47 Prozent aller Befragten in 22 Ländern angaben, mit der Welt in Verbindung zu stehen - aber auch der, an dem man mit seinem Lebenspartner sprechen sollte. Der Ort, an dem es am häufigsten zum Streit kommt, ist laut des "Home Report" übrigens das Wohnzimmer.