FrankfurtDer Versicherungskonzern Allianz will in Großbritannien zukaufen. Der britische Versicherer Liverpool Victoria Friendly Society (LV=) bestätigte am Donnerstag, über einen Verkauf eines Minderheitsanteils an der Sachversicherungssparte an den Münchener Konzern zu verhandeln. Die Gespräche seien weit fortgeschritten.

Der britische Sender Sky News hatte am Mittwoch berichtet, die Sparte könnte bei dem Deal mit rund einer Milliarde Pfund (1,1 Milliarden Euro) bewertet werden. Der Deal könne bereits am Freitag bekanntgeben werden. Dann legt die Allianz auch ihre ausführlichen Zahlen für das zweite Quartal vor.