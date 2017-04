LondonDie britische Lloyds Bank entschädigt die Opfer eines Betrugsfalles mit umgerechnet 117 Millionen Euro. Bankchef Antonio Horta-Osoria entschuldigte sich am Freitag bei den Betroffenen, die Schäden durch das kriminelle Verhalten einiger Mitarbeiter erlitten hätten.

Die britische Finanzaufsicht erklärte, sie werde die Ermittlungen wieder an sich ziehen, die seit 2013 bei der Polizei lagen. Erst im Februar waren sechs Beteiligte an dem Betrug, darunter ehemalige Banker der Lloyds-Tochter HBOS und Geschäftsleute, zu insgesamt 47,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie haben nach Erkenntnissen des Gerichts gemeinschaftlich ein System aufgebaut, mit dem in Schwierigkeiten geratene HBOS-Geschäftskunden um ihr Geld betrogen wurden.