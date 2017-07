FrankfurtLufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber spricht nach einem Krisenjahr von einer Kehrtwende im Geschäft mit Luftfracht. „Es läuft in diesem Jahr wirklich gut“, sagte er am Dienstagabend in Frankfurt. Der Aufwärtstrend mache sich nicht nur bei der Lufthansa-eigenen Cargo-Airline bemerkbar, sondern auch bei anderen Firmen aus der Branche.

Die vergangenen Jahre waren von einem global schwachen Wirtschaftswachstum, Überkapazitäten und der Konkurrenz durch billigere Transportwege wie Container-Schiffe geprägt. Die Krise machte Lufthansa Cargo mit Sitz in Frankfurt massiv zu schaffen, weshalb das Unternehmen voriges Jahr bei zwei Milliarden Euro Umsatz mit 50 Millionen Euro operativ in die rote Zahlen rutschte. In diesem Jahr soll der Verlust nach früheren Aussagen vom März ein wenig schrumpfen. Konkretes zur Prognose sagte Gerber nicht.