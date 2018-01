Das Dorchester wirbt damit, eine der besten, wenn nicht sogar die beste Adresse Londons zu sein. Das Fünf-Sterne-Hotel im Stadtteil Mayfair, direkt am Hyde Park, beherbergt Royals und Scheichs, Filmstars und Milliardäre. Vergangenen Donnerstag empfing es die Gäste des Presidents Club zur alljährlichen Spenden-Gala.

Unter den Hostessen waren diesmal allerdings auch zwei Reporterinnen der „Financial Times“. Sie hatten sich von der Agentur für den Abend casten lassen und beobachteten undercover das Geschehen. Was sie in den sechs Stunden erlebten, befeuert nun einmal mehr die Sexismus-Debatte in den Führungsetagen des Landes.

Die ausführliche FT-Titelgeschichte kann niemanden überraschen, der den Weinstein-Skandal in Hollywood und die anschließende MeToo-Debatte auch nur halb verfolgt hat. Doch ist es schon erstaunlich, dass eine solche Veranstaltung inmitten dieser Debatte noch stattfinden kann.

Die Hostessen seien angemacht, angegrapscht und zum Sex aufs Zimmer eingeladen worden, berichtet die Zeitung. So war der Abend auch angelegt. Die Agentur, die die jungen Frauen rekrutiert hatte, hatte ihnen genaue Anweisungen gegeben: So sollten sie „sexy schwarze Schuhe“ und schwarze Unterwäsche anziehen. Im Hotel bekamen sie dann ihre Uniform: Ein kleines Schwarzes und einen extrabreiten, korsettähnlichen Gürtel. Bevor es in den Saal zu den Männern ging, gab die Agenturchefin den Frauen noch mit, dass sie ihr Bescheid sagen sollten, falls die Männer zu aufdringlich würden. Im Saal begrüßte ein Sportmoderator die Gäste zum „politisch inkorrektesten Event aller Zeiten“.

Der Presidents Club ist eine angesehene Wohltätigkeitsorganisation. Im Laufe der Jahre hat er 20 Millionen Pfund an Spenden gesammelt. Auch an diesem Abend wurden insgesamt Spenden im Wert von zwei Millionen Pfund erlöst. Versteigert wurden unter anderem ein Essen mit Außenminister Boris Johnson und ein Tee mit Notenbankchef Mark Carney. Die Gäste konnten außerdem eine Schönheitsoperation ersteigern oder, wie der Moderator es laut FT ausdrückte, „einen Busen-Job für die Gattin“.

Die Schilderungen des Abends lösten Empörung aus. Der konservative Staatssekretär Nadhim Zahawi beeilte sich zu versichern, er sei da gewesen, aber früh gegangen. Das Hotel und die Gastgeber beteuerten, ihnen seien keine sexuellen Übergriffe aufgefallen, man werde nun aber eine Untersuchung einleiten.

Die weltgrößte Werbeagentur WPP, die einen Tisch bei dem Event gesponsert hatte, kündigte an, künftig nicht mehr teilzunehmen. Keiner seiner Mitarbeiter habe sexuelle Übergriffe gesehen, sagte CEO Martin Sorrell, der an dem Abend selbst nicht dabei war. Das Kinderkrankenhaus Great Ormond Street kündigte an, alle Spenden des Presidents Clubs zurückzugeben.