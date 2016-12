BrüsselDie französische Clearing-Sparte der London Stock Exchange (LSE) könnte im Zuge der geplanten Fusion der Briten mit der Deutschen Börse an die konkurrierende Mehrländerbörse Euronext gehen. Wie der Frankfurter Marktbetreiber am Dienstag mitteilte, sind exklusive Verhandlungen mit der in Paris ansässigen Euronext aufgenommen worden. Mit dem Schritt wollen LSE und Deutsche Börse kartellrechtliche Bedenken gegen ihre 25 Milliarden Euro schwere Fusion ausräumen. Details zum möglichen Verkauf wurden nicht genannt. Die Euronext betreibt unter anderem die Börsen in Paris, Amsterdam und Brüssel.